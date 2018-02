UTRECHT - Er komt deze vorstperiode geen marathon op natuurijs. De krachtige zon van vandaag heeft roet in het eten gegooid, laat de KNSB weten.

Vier ijsverenigingen leken om de primeur te strijden; Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Arnhem. Vorig jaar ging de primeur naar Noordlaren.Voor de marathon is een ijsvloer nodig van minimaal 3 centimeter. Maar de zon bleek een te sterke tegenstander. "Helaas, de strijd is gestreden, het heeft niet zo mogen zijn", aldus Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB. "Door de grote zonkracht hebben we meer ijs verloren dan verwacht."IJsvereniging de Hondsrug in Noordlaren gaat vanavond nog wel met de giertank de baan op, maar dat is om een ijsvloer voor schaatsliefhebbers aan te leggen.