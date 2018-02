Deel dit artikel:











Appartementen in Zuidwolde uit voorzorg ontruimd vanwege gaslucht Vier appartementen boven de Action zijn enige tijd ontruimd geweest (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Vier appartementen boven de Action in Zuidwolde zijn vanavond uit voorzorg enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslucht in de winkel.

De brandweer heeft onderzoek gedaan in het pand, maar mat geen gevaarlijke stoffen. De winkel was vanavond dicht, maar vakkenvullers waren aan het werk. Zij roken gas en hebben de brandweer gebeld.



De twaalf bewoners van de appartementen waren geëvacueerd in een naast gelegen zorgcentrum, maar zijn inmiddels weer teruggekeerd in hun woning.