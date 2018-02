Dak op wielerbaan Assen kost vier miljoen

ASSEN - Het dak dat op de houten kombaan in Assen moet komen is geraamd op vier miljoen euro. In het bedrag zijn ook de kosten verwerkt voor uitbreiding van de kantine en andere ruimtes. Op het huidige gebouw wordt in het plan een extra bouwlaag gezet.

De wens voor een dak op de wielerbaan bestaat al sinds de opening van de baan in 2016. Veel trainingen gaan op dit moment niet door omdat de baan door regenval te glad is. Van half september tot begin april wordt de baan daardoor amper gebruikt. “We hebben daardoor ook last van imago-schade. Als mensen voor de zoveelste keer hier niet kunnen trainen gaan ze wel ergens anders heen”, zegt voorzitter Ger Heeringa van Wielercentrum Noord.De wielerbaan wordt half-overdekt. Door de toepassing van een speciaal doek boven en aan de zijkant van de constructie wordt de invloed van wind en regen teniet gedaan, maar dringt er wel diffuus daglicht door op de baan. Op het dak komen 250 zonnepanelen waardoor de baan zelfvoorzienend wordt.In het ontwerp wordt er bij het verenigingsgebouw 650 vierkante meter bijgebouwd. Beneden wordt er extra ruimte gemaakt voor opslag en onderhoud van fietsen. Boven wordt er onder meer ruimte gemaakt voor het Alfa College. Vanaf de bovenverdieping kan er straks op de baan worden gekeken. Verder zal de entree van de baan worden aangepast.Wielercentrum Noord is inmiddels in gesprek met de gemeente Assen en de provincie Drenthe over de financiering van het project. Ook zijn er gesprekken met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. "Het is een stevig prijskaartje. Zeker na de 2,7 miljoen die het in eerste instantie al heeft gekost, maar dan heb je ook een voorziening voor het hele Noorden. We willen daarom ook het hele Noorden hierbij betrekken”, aldus Heeringa.Heeringa hoopt ook dat commerciële partijen zich aan de wielerbaan willen verbinden. Er wordt onder meer gedacht aan sponsoring door middel van naamgeving aan het wielercentrum. Als voorbeeld wordt de Rabobank genoemd, die in het verleden veel aan sponsoring heeft gedaan in de wielersport en nu nog steeds lokale initiatieven steunt.Heeringa wil dat er dit jaar duidelijkheid komt of de plannen haalbaar zijn. “Als wij in 2019 na de bouwvak zouden kunnen starten zou dat geweldig zijn. Het zal niet veel eerder zijn.”