Zeldzame rallywagen van ex-coureur voor 130.000 euro verkocht

PARIJS/WESTERBORK - Een zeldzame rallywagen uit Westerbork is vanavond voor 130.000 euro geveild in Parijs. De Renault Alpine 110 was in de jaren tachtig van Willem van Dalen uit Westerbork.

Van Dalen schatte de waarde van de auto in januari tussen de 120.000 en 180.000 euro. "Toch had ik meer verwacht vanavond. Ik weet nog niet naar wie de auto is toegegaan. Er waren verschillende auto's na ons en wij hebben nog een lange reis te gaan."De bijna 68-jarige voormalig automonteur uit Westerbork en zijn kleinzoon Roy Haak besloten om na de veiling vanuit Parijs direct terug te rijden naar Westerbork. "Morgen hoop ik in contact te komen met de koper. Ik heb zelf een briefje achtergelaten in de auto, dus dat komt wel goed. Volgens mij blijft-ie wel in Europa."Van Dalen had naar eigen zeggen de dag van zijn leven in Parijs. "Het was geweldig. We hebben nog oude bekenden getroffen en daar leuk mee gesproken, prachtig."Van Dalen behaalde als coureur mooie successen met zijn wagen in de rallycrosswereld. De bijzondere Alpine, waar er maar twee van in Nederland reden, was eerst van rallytalent Piet Kruythof. Die won er een Nederlands kampioenschap mee. Niet lang daarna kocht Van Dalen de auto.