Deel dit artikel:











Jasper per direct van Cambuur naar ACV Gijs Jasper (foto: website Cambuur)

VOETBAL - ACV heeft zich per direct versterkt Gijs Jasper. De 21-jarige spits komt over van SC Cambuur.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Jasper speelde in de jeugd al bij ACV. In 2007 liet FC Groningen het oog vallen op het jonge talent, waar hij alle jeugdelftallen doorliep er alle jeugdelftallen. De afgelopen twee seizoenen was hij topschutter van Jong FC Groningen.



Dit seizoen maakte hij de overstap naar Jong SC Cambuur, maar halverwege sluit hij dus aan bij ACV. Jasper is helder over zijn motieven om bij SC Cambuur te vertrekken: “Op de eerste plaats ben ik weer naar Assen verhuisd. Ook was ik het plezier kwijt. Bovendien was er geen perspectief naar het eerste. Dat werkte allemaal nogal demotiverend. Bij ACV hoop ik het plezier in voetballen terug te krijgen. Ik heb er zin in.”