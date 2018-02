Drentse politiek: Laat sociaal zwakkeren op vakantieparken niet in de kou staan

ASSEN - Het instellen van een revitaliseringsfonds voor vakantieparken in Drenthe is prima, maar laat de mensen die er permanent wonen niet stikken.

Die oproep deden verschillende partijen woensdag in Provinciale Staten. De provincie heeft een fonds van 6,5 miljoen euro. Het geld is er om eigenaren van die parken te stimuleren om te investeren . Daarmee moet de recreatiesector in Drenthe een impuls krijgen.Het liefst zien provincie en gemeenten dat vakantieparken die geen dienst meer doen als recreatiepark, verdwijnen. Permanente bewoning van deze parken is al jaren een punt van discussie.Partijen als de SP en D66 vragen extra aandacht voor de bewoners van negen vakantieparken waar de meeste gasten permanent wonen. En daar is meestal een reden voor volgens Ko Vester van de SP en Henk Pragt van D66. "Het zijn vaak mensen met weinig inkomen en weinig mogelijkheden buiten het park die er wonen", zo hield Pragt de gedeputeerde voor.Volgens Ko Vester van de SP is de groep groot. "Het gaat om zo'n 5000 mensen die permanent wonen op een vakantiepark. Een deel om te drentenieren, maar ook een deel die niet anders kan."Gedeputeerde Henk Brink zegde toe deze groep te steunen. "Het is terecht dat hier aandacht voor gevraagd wordt. Van 'parkjagen' is geen sprake. Samen met de gemeenten zullen we zeker aandacht hebben voor de menselijke kant."Uiteindelijk stemde de Drentse politiek, behalve de PVV, in met het oprichten van een fonds voor vakantieparken. Volgens fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV is het een onzinnig fonds. "We steunen toch ook geen restaurants en hotels. Dat kan een ondernemer zelf wel."