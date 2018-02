Twee partijen aan de slag met glasvezel in Westerveld

MEPPEL - Netwerkbeheerder Rendo uit Meppel gaat op zoek naar klanten voor een glasvezelnetwerk in de gemeente Westerveld.

De komende tijd krijgen alle bewoners van de zogeheten 'witte gebieden' een aanbod voor een abonnement voor glasvezel. 'Witte gebieden' zijn de gebieden waar geen kabel is en waar internet via een trage ADSL-lijn de huizen binnenkomt. Ze liggen voornamelijk in het gebied buiten de dorpen.Als ruim vijftig procent van de bewoners in het buitengebied een abonnement afsluit, kan Rendo beginnen met de aanleg.En daarmee zijn er twee kabelaars actief in de gemeente. Er is ook een burgerinitiatief van Westerveld op Glas (WOG). Deze stichting heeft al meerdere malen gemeld dat een buitenlandse financier, zonder voorwaarden, 22 miljoen euro in een nieuw glasvezelnetwerk wil steken. Maar tot op heden is er geen handtekening gezet.Dit tot grote ergernis van CDA en de VVD in de gemeenteraad van Westerveld. Dinsdagavond vroegen ze om opheldering bij het college over de reden waarom het allemaal zo lang moet duren. Ze vinden dat ze nu wel lang genoeg hebben gewacht.Volgens wethouder Klaas Smidt raakt ook zijn geduld op. "Er zit zo langzamerhand een commerciële gedachte achter de plannen van WOG. Mijn geduld is zo’n beetje op." Rendo zou het initiatief tot aanleg van glasvezel niet willen nemen, omdat Westerveld op Glas vanuit de bevolking ook een plan heeft."Maar de gemeenteraad van Westerveld wil niet langer wachten. "Ik verwacht van het college dat ze optreden als mediator en deze twee partijen in contact met elkaar brengen", zei fractievoorzitter Gerjo Ballast van het CDA. "We willen dat er wordt begonnen met de aanleg. Rendo is wat ons betreft een partner om mee verder te gaan."Wethouder Klaas Smidt heeft twijfels bij een nieuwe poging om WOG en Rendo samen te laten werken. "Er was een overeenkomst tussen Rendo en WOG om het samen op te pakken. Westerveld op Glas is daarbij afgehaakt. Rendo heeft nog steeds de intentie om samen te werken. WOG niet. En om daar nu te gaan bemiddelen?"Dinsdag liet Rendo weten aan de slag te gaan. Eerst met het vinden van abonnees en dan met de aanleg. Daarmee zou het zo maar kunnen zijn dat er straks twee aanbieders van een glasvezelnetwerk in Westerveld zijn. Rendo denkt in het tweede kwartaal van 2018 aan de slag te kunnen.Op hun Facebookpagina laat Westerveld op Glas weten dat ze ook alles rond hebben en dat ze op 1 maart van start gaan.