Platform Mijnbouwschade wil zo snel mogelijk in gesprek met gedeputeerde Stelpstra

GROLLOO - Een historische avond noemden de initiatiefnemers gisteravond. Het Platform Mijnbouwschade bestaat officieel.

Er moet nog een website komen, een logo en bedacht worden of ze een stichting of vereniging worden. Maar de eerste stappen zijn gezet. En er is zelfs al succes behaald, meent initiatiefnemer Nico Broekema. "Onze eensgezindheid zie je terug in de unanieme statenuitspraak. Zoiets werkt stimulerend."Broekema doelt op de motie die gisteren door alle politieke partijen werd aangenomen. Daarin roepen ze het Drentse bestuur op om te zorgen dat er op korte termijn een goede schadeafhandeling komt voor alle aardbevingsgedupeerden in Drenthe.Binnenkort hoopt het platform ook met gedeputeerde Tjisse Stelpstra in gesprek te gaan. Het platform wil meepraten over een nieuwe schaderegeling en is fel tegen de pilot die gestart wordt in Zuidlaren. Volgens de initiatiefnemers is Tcbb , de nieuw aangedragen onderzoekscommissie, verre van onafhankelijk.Gisteravond was zo'n 15 man aanwezig bij de ondertekening van de oprichtingsverklaring.