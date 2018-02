Deel dit artikel:











Caravan vat vlam op camping Lente van Drenthe De caravan viel niet meer te redden (foto:Van Oost Media) De caravan viel niet meer te redden (foto:Van Oost Media)

GASSELTE - Een caravan op camping Lente van Drenthe in Gasselte vatte vannacht vlam. Dit gebeurde rond twee uur afgelopen nacht.

Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, is de caravan volledig uitgebrand. Er waren geen bewoners in aanwezig.



De oorzaak van de brand is nog onbekend.