Auto over de kop op A28 bij Assen

ASSEN - Op de A28 bij Assen is vanmorgen een auto over de kop geslagen.

De bestuurder is uit de auto gehaald en raakte voor zover bekend niet gewond, meldt de politie.Door het ongeluk loopt het verkeer op de weg vast in zuidelijke richting. Volgens de ANWB is één rijstrook dicht. Kort na half negen was de vertraging bijna opgelopen tot een uur.