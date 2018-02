Duurste Drentse woningen staan in Tynaarlo

ASSEN - De gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in Drenthe lag in 2017 het hoogst in de gemeente Tynaarlo. Daar werden de woningen voor gemiddeld 273.808 euro van de hand gedaan.

De gemeente Westerveld is de Drentse nummer twee, met een gemiddelde verkoopprijs van 245.515 euro. Dit meldt het CBS op haar website Het minste geld ben je kwijt in Emmen (184.750 euro), gevolgd door de gemeente Hoogeveen (188.528 euro).Landelijk gezien is de verkoopprijs in 2017 toegenomen tot ruim 263.000 euro. Net als de afgelopen jaren is Bloemendaal koploper. Daar werd 776.000 euro neergelegd voor een woning. Onderaan het lijstje staat Delfzijl met 140.000 euro.Daarmee is de duurste gemeente in 2017 5,5 keer zo duur als de goedkoopste, waar dat het jaar daarvoor nog 5,1 was.