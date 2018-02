Geen ijsvloer in Veenoord door te felle zon

VEENOORD - Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers uit de omgeving van Veenoord. De ijsbaan daar gaat vandaag niet open.

De felle zon van gisteren heeft roet in het eten gegooid. "Er is gisteren te veel weggedooid. Helaas geen ijs in Veenoord", laat voorzitter Margriet Sieben van IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord weten.Gisteren hoopte de ijsvereniging vandaag open te kunnen en heeft ook de hele nacht door gewerkt.In Noordlaren ging de baan gisteren open, maar deze moest in de loop van de dag weer dicht door de zon. Ook werd bekend dat er deze vorstperiode geen marathon op natuurijs komt daar. IJsvereniging de Hondsrug wil vandaag voor andere schaatsliefhebbers wel open.