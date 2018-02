Deel dit artikel:











Drenthe krijgt luisterstenen met oorlogsverhalen De bevrijding van Drenthe werd ingeluid met de dropping van Franse parachutisten in april 1945 (beeld: Drenthe in de oorlog)

WESTERBORK - Wat gebeurde er tijdens de bevrijding bij het voormalige café Slomp aan de Hoofdstraat in Westerbork? Voorbijgangers kunnen binnenkort het verhaal horen bij een zogeheten luistersteen, waar Drenthe er vijf van krijgt.

Geschreven door Jeroen Kelderman

"We zorgen er op deze manier voor dat de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog niet verloren gaat", zegt projectmanager Joël Stoppels van de Liberation Route Europe. De organisatie plaatste in Nederland al 178 luisterstenen.



Smartphone

Plaatsen waar een verhaal over te vertellen is, krijgen een steen met plaquette waar onder andere een QR-code op staat. Een soort streepjescode die je met je smartphone kunt scannen en dan hoor je het verhaal als hoorspel. De hoorspelen zijn ook te beluisteren op de website van de Liberation Route Europe.



Heel Europa

De organisatie waar Stoppels voor werkt, heeft in heel Europa al luisterplekken gemaakt, langs de route die de geallieerden tijdens de bevrijding van Europa aflegden. "Het lijkt heel simpel, maar dat is het niet. De verhalen worden opgenomen in een studio, in drie talen. Het moet historisch gezien ook nog kloppen en daarom worden de hoorspelen gecheckt door twee historici", vertelt Stoppels.



Drenthe

In Drenthe komen de luisterplekken aan de Hoofdstraat in Westerbork, bij het Canadese monument in Hooghalen, in Spier, nabij de pastorie in Gasselte en bij het voormalig Kamp Westerbork. "De plekken hebben voornamelijk te maken met operatie Amherst, die de bevrijding van Drenthe inluidde", aldus Stoppels.