TVM: Honderden extra ongevallen door tekort goed opgeleide vrachtwagenchauffeurs Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs (foto: ANP/Rob Engelaar)

HOOGEVEEN - Een groot tekort aan goede vrachtwagenchauffeurs heeft afgelopen jaar geleid tot honderden extra ongevallen en schademeldingen. Dat stelt Arjan Bos, topman van transportverzekeraar TVM, gevestigd in Hoogeveen, in De Telegraaf.

De totale schadepost nam in 2017 toe met dertig tot vijftig miljoen tot circa 800 miljoen euro. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland en Rijkswaterstaat (RWS) bevestigen een toename van ongevallen. Volgens een RWS-woordvoerder gaat het om een stijging van ongeveer twintig procent.



Volgens Bos ligt de oorzaak bij het gebrek aan vakmensen. ,,We hebben zo’n zevenduizend vacatures. Dat betekent dat overal vandaan mensen met een zogeheten ’groot rijbewijs’ achter het stuur worden gezet. Maar dat houdt niet automatisch in dat je een goede chauffeur bent. Dat zien we terug in een stijging van de schadecijfers.''