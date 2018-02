Dwingelderveld nog steeds te gebruiken voor evenementen

DWINGELOO - Even waren organisatoren van evenementen in Nationaal Park Dwingelderveld in de stress. Natuurorganisaties willen minder drukte in de natuur.

Maar achteraf gezien valt het mee. Hoewel de zondag niet meer wordt gebruikt voor evenementen. Het broedseizoen duurt in ieder geval tot 15 augustus en kan een belemmering zijn. En meer dan twee activiteiten per dag mag niet.Volgens voorzitter Henk van Hooft van nationaal park Dwingelderveld wordt het drukker in de natuur. Om te voorkomen dat groepen elkaar treffen en last van elkaar krijgen, moet er meer coördinatie komen."Er wordt een gezamenlijk loket opgericht waar organisatoren hun activiteiten kunnen melden. "We moeten rekening houden met de situatie, zodat we elkaar niet voor de voeten lopen."In Dwingeloo kwamen organisatoren van bijvoorbeeld de Krentenbloesem wandeltocht, de Wampex en RunForestRun bij elkaar, om over het voorstel te praten. Veel campinghouders waren er ook. Zij gebruiken de natuur voor bijvoorbeeld speurtochten. "Wij organiseren al 71 jaar de Krenbloesemtocht. Dat nemen ze vast niet van ons af."Volgens Van Hooft is het niet zo dat er een verbod komt op van alles en nog wat. "Het broedseizoen is iets aparts. Als het te druk wordt, moet je daar afspraken over maken. Zondag is ook een drukke dag. We hebben zorg voor de natuur."Het broedseizoen op het Dwingelderveld duurt volgens grondeigenaren als Natuumronumenten en Staatsbosbeheer tenminste tot 15 augustus. In die periode is ook de Drentse Fiets4daagse. Al die fietsers gaan vaak dwars over het Dwingelderveld. Moeten zij wijken voor de natuur? "Het is niet zo dat dat er niets meer mag. De Fiets4daagse kan gewoon door gaan. We bekijken het per evenement."De afspraken moeten nog worden vastgesteld. Het gezamenlijke loket waar organisatoren hun plannen kunnen melden moet nog worden ingesteld. Maar niet alles zal meer kunnen. En dat geldt ook voor de evenementen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.