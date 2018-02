UMCG Ambulancezorg sluit aan bij stiptheidsacties

GRONINGEN - UMCG Ambulancezorg gaat vanaf komende maandag zogeheten stiptheidsacties houden uit onvrede over de hoge werkdruk.

"Door tekort aan personeel en daardoor tekort aan beschikbare ambulances, halen de medewerkers de toegestane aanrijtijden vaak niet meer, zoals de vijftien minuten-grens bij spoed. De werkdruk is onaanvaardbaar hoog en voor het ambulancepersoneel is de maat vol", zegt Fred Seifert van vakbond FNV Zorg & Welzijn.Bij de stiptheidsacties houden de werknemers zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving. Zo houdt de ambulancemedewerkers zich precies aan de maximale snelheid, houden ze zich strikt aan hun werk- en rusttijden en eisen ze pauzes."Deze werkzaamheden en richtlijnen klinken als heel normaal en zijn niet voor niets opgesteld, maar in de praktijk kunnen medewerkers zich hier nauwelijks aan houden vanwege de aanhoudende drukte op de ambulances", aldus Seifert.Naast het strikt houden aan de regelgeving, voert het personeel ook bepaalde werkzaamheden niet meer uit die hun werkdruk standaard verhogen."Denk daarbij aan het invullen van allerlei formulieren voor wetenschappelijk onderzoek of de digitale administratie ten tijde van het verplegen en vervoeren van ernstig zieke patiënten. Nu rijdt het ambulancepersoneel vaak van patiënt naar patiënt en komt men niet altijd aan de vereiste hygiëne toe, omdat er te weinig collega’s paraat staan op de standplaats."Eerder begonnen ambulancemedewerkers van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Hollands-midden al met stiptheidsacties. Volgens FNV houden de acties in elk geval aan tot en met maandag 19 februari.