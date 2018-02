De ijsbaan in Nieuw-Buinen is open: waar nog meer?

NIEUW-BUINEN - Een primeur in Nieuw-Buinen: de eerste schaatsers zijn daar vanochtend het ijs op gegaan om te schaatsen.

De ijsmeester probeert de baan zo lang mogelijk open te houden. Hij hoopt dat mensen de hele dag kunnen schaatsen, maar dat hangt van de dooi af.Wil je weten of een ijsbaan in de buurt open is? Kijk dan op rtvdrenthe.nl/ijsbanen . Is een ijsbaan open, maar staat die er nog niet tussen? Geef dat dan door via redactie@rtvdrenthe.nl of WhatsApp naar 06-51568886.