Stelling: Een eendjesvoer-meldpunt is onzin

ASSEN - Het lijkt lief en onschuldig: opa's en oma's die met hun kleinkind de eendjes voeren. Het Nederlands Instituut voor Ecologie denkt daar anders over. Zij stelt namelijk een 'eendjesvoer-meldpunt' in.

Brood bevat voedingsstoffen die blauwalg sneller laat groeien. Daarnaast gaat het stadswater door het brood stinken, vertelt Teurlincx van het instituut aan de NOS . "Met mijn studenten deed ik een vooronderzoek over 21 vijvers. In één vijver werd op één dag meer dan acht kilo brood gegooid."Teurlincx zegt dat het meldpunt er vooral is om het eendjes voeren in kaart te brengen en dat het niet in het leven is geroepen om het te verbieden. "Eigenlijk vragen we gewoon: als je de buurman eendjes ziet voeren, geef het door."Wat vind jij? Is het goed om het voeren van eenden aan te kaarten via een meldpunt of gaat dit een stap te ver?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe.Gisteren ging de stelling over de dienstplicht voor vrouwen: Het is terecht dat er ook dienstplicht voor vrouwen is . 69 procent was het hiermee eens. In totaal stemden er 1.769 mensen.