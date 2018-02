Deel dit artikel:











Nieuwe bioscoop in Meppel met oude bekende aan het roer Zo komt Het Postkantoor en de nieuwe entree van het Luxor Theter Meppel in winkelcentrum Keyserstroom er uit te zien. (foto: Kroonenberg groep) Kijkje binnen in het Nieuwe Luxor Theater Meppel. (foto: Kroonenberg Groep)

HOOGEVEEN/MEPPEL - Het bleef knagen. Geen bioscoop in Meppel? Oud-bedijfsleider en oud-directeur Albert-Jan Vos van de Meppeler bios keert terug als exploitant van de nieuwe bioscoop: Luxor Theater Meppel.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De nieuwe bioscoop met vier zalen komt in het oude V&D-pand in winkelcentrum De Keyserstroom. Op de benedenverdieping komt horeca volgens de formule Het Postkantoor waar Vos in Hoogeveen al succes mee heeft. Opening: december dit jaar.



Het begon in Meppel

Vos groeide op in Meppel en begon in de jaren 80 van de vorige eeuw als bedrijfsleider in bioscoop ’t Swaentje in winkelcentrum De Swaenenborgh. Later kwam de oude naam Luxor terug en hij werd er directeur. Als hoogste baas van JT-bioscopen verbouwde en runde hij zeer succesvol meerdere filmtheaters, waaronder Hoogeveen. Met Meppel had hij ook plannen.



Albert Jan Vos: "Totdat begin 2015 ineens plotsklaps de huur werd opgezegd zonder opgaaf van reden. Zondagavond 7 januari ben ik naar Meppel toe gereden om het personeel te vertellen dat ze met de laatste voorstelling bezig waren. Bizar." Een rechtzaak volgde, er werd met eigenaar Van Herk Groep gesproken over grootscheepse renovatie van de bios in De Swaenenborgh. Maar ook dat was ineens over, Vos moest meteen de sleutel inleveren.



Veel later kwam Vos er achter dat de plannenmakers van de bios-eigenaar op die plek vermoedelijk liever appartementen wilden bouwen. Die zijn er nog steeds niet en de oude bios staat steeds leeg. Vos stopte met het directeurschap, want JT bioscopen werd verkocht. De film-man stapte over naar de horeca. Hij zette in Hoogeveen naast de bioscoop de succesvolle horecagelegenheid Het Postkantoor neer.



Meppel zonder bios

Ondertussen wilde Wethouder Koning graag een bios terug in Meppel. "Wel vijf plannen, waarvan twee helemaal uitgewerkt, kwamen voorbij, maar het werd het niet. Totdat we met eigenaar Kroonenberg Groep, die het oude V&D-pand wil herontwikkelen, een deal konden sluiten. "We gaan dat gebied herinrichten op voorwaarde dat jullie er een nieuwe bioscoop bouwen. En Kroonenberg zei 'ja'." Koning tipte Vos als exploitant en zo kwam Vos terug op het oude nest.



Albert Jan Vos is blij. Ondanks zijn overstap naar de horeca, kruipt het bioscoopbloed waar het niet gaan kan. Hij kan putten uit vele jaren ervaring en ziet - terwijl hij tijdens de sloopwerkzaamheden in het V&D-pand rondloopt - het al helemaal voor zich: een moderne bios, maar wel met klassiek rood pluche op de 360 stoelen en wall-to-wall filmschermen.



Combi film en horeca

De vraag of vier zalen en 360 stoelen niet een maatje te groot is voor Meppel, weerlegt hij. "Rondom Meppel heb je in Hoogeveen, Steenwijk en Zwolle zeer hoogwaardige kwaliteitsbioscopen. Dus moet je in Meppel minimaal hetzelfde bieden. Er komen steeds meer bioscopen bij, dus de combinatie met horeca is nodig. Niet alleen voor de beleving van het publiek, maar ook om de exploitatie van de bioscoop goed te houden", zegt Vos. Hij kan niet wachten totdat de oude naam weer op de gevel prijkt: Luxor Theater.



En wat hem in Hoogeveen gelukt is met Het Postkantoor, naast de bioscoop, gaat hij nu ook op de benedenverdieping van de bios in Meppel doen. "Maar dan nog beter door horeca en bios met elkaar te verbinden, zodat het één beleving gaat worden." En ook voor Emmen heeft Vos Postkantoor-plannen.