Exploitant biovergister Coevorden: niet bestaand probleem wordt opgelost

COEVORDEN - Exploitant DDE Biogas neemt maatregelen om vermeende stankoverlast van de biovergister aan het Alte Picardiekanaal in Coevorden te voorkomen. Dat heeft het bedrijf gemeld in een plan van aanpak, dat naar de gemeente is gestuurd.

De gemeente dreigde met een dwangsom die kan oplopen tot meer dan 20.000 euro. Uit onderzoek was naar voren gekomen dat 20 procent van de klachten over stank in de naastgelegen wijk Klinkenvlier zouden zijn toe te schrijven aan de vergister.Henk Nijman van DDE Biogas trekt de klachten in twijfel. Volgens hem zijn er maar drie buurtbewoners die klagen. “Ik denk dat er eigenlijk geen probleem is. Maar goed, we hebben een deskundige ingeschakeld en in goed overleg met de gemeente zijn we nu volop bezig met het nemen van maatregelen.”Daarbij gaat het volgens Nijman om het in kaart brengen en afdekken van mogelijke geurbronnen, het plaatsen van extra filters en andere technische aanpassingen. “Wij gaan er van uit dat daarmee de kou uit de lucht is.”De gemeente kan daar nog geen antwoord op geven. “Het plan van aanpak is binnen en we gaan het bestuderen. Zolang we daar mee bezig zijn, is de dwangsom even niet aan de orde”, aldus woordvoerder Alieke Wijnholds.DDE Biogas overweegt een informatieavond te organiseren voor de buurt. "We hebben niks te verbergen", aldus Nijman.