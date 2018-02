Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 8 februari In deze nieuwsminuut onder meer schaatsers in Nieuw-Buinen! (foto: Sebastian Smid)

Het was koud vannacht en dat betekent schaatsen, ruiten krabben en een auto die niet start. Verder in het nieuws in een minuut: pantserwagens die de trein op gaan richting Duitsland en de overkapping van de wielerbaan in Assen gaat vier miljoen euro kosten.