Metamorfose voor Emmer-Compascuum: gemeente kiest voor sporthal op Abeln-locatie

EMMEN - Er komt een eind aan het braakliggend Abeln-terrein in Emmer-Compascuum. De gemeente Emmen kiest voor de optie om een nieuwe sporthal op dat terrein neer te zetten.

Het voormalige café-restaurant Abeln in het dorp brandde in 2010 af, nadat het al jaren leegstond. Sindsdien is er niks meer met het terrein gebeurd.In eerste instantie was het de bedoeling om de sporthal samen met een brede school te bouwen achter MFC de Deele. Later bleek dat daar op die locatie te weinig ruimte voor was. Op een inloopbijeenkomst vorig jaar november gaf ongeveer tachtig procent van de bezoekers aan de voorkeur te hebben voor een nieuwe sporthal op de Abeln-locatie, die er als alles vlekkeloos verloopt, in 2020 moet staan.Dorpsbelangen Emmer-Compascuum ziet liever dat er een supermarkt komt op dat terrein. Zo zijn er in het verleden gesprekken geweest met de Boni-supermarkt uit het dorp. De gemeente wil nu doorpakken en een invulling geven aan het terrein."Er moet ook gekeken worden naar hoe reëel dat scenario is. Het terrein ligt al tien jaar braak", zegt wethouder René van der Weide. "De Boni is ook nog acht jaar gebonden aan een contract. En er meldt zich geen derde supermarkt in Emmer-Compascuum."De nieuwbouw van de brede school en sporthal maken deel uit van een groter plan met het dorp. Zo is het ook de bedoeling dat het openbaar gebied aangepakt wordt. "Emmer-Compascuum is een redelijk langgerekt dorp", zegt Van der Weide. "Misschien dat winkels buiten de kern willen verhuizen." Het is de bedoeling dat het centrum er een beetje uitziet 'á la Nieuw-Amsterdam'. Ook zijn er wensen voor woningbouw aan de kant van de vaart.Hoe het er allemaal precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Komende maanden gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en andere partijen uit het dorp.Ook is de Aldi van plan om uit te breiden en te bouwen op het voormalig Losa-terrein. Wanneer dit kan beginnen is niet bekend, omdat er een procedure met een ondernemer uit het dorp loopt. Erwin Arling is tegen de nieuwbouw van de Aldi, omdat 'de Aldi een blinde muur van dertig meter voor de ingang van mijn panden wil maken', zo zei hij eerder.Momenteel is de ondernemer in onderhandeling met het Duitse supermarktconcern over een vergoeding. "Ik lijd hier schade door. De Aldi heeft een bod gedaan", zegt Arling. "Ik heb weer een tegenbod gedaan, omdat ik dat bod te laag vond. Als zij hiermee akkoord gaan, dan is het klaar. Maar anders gaan we gewoon weer verder."