Eigenaresse spirituele winkel bedreigd: 'Weg met uw afgodswinkel' Het affiche met de bedreigende tekst (foto: Annemie Kramer)

HOOGEVEEN - Ze is geschrokken, maar wil zich tegelijkertijd niet laten leiden door angst. Eigenaresse Annemie Kramer van een spirituele winkel in Hoogeveen is deze week bedreigd.

Geschreven door Wolter Klok

"Eergisteren ben ik gebeld door een buurman van de Bouwmeesterstraat waar mijn winkel zit en hij vertelde me dat er een dreigbrief aan de deur hing", vertelt Kramer.



Op het affiche staat de tekst:

"Weg met uw afgodswinkel, nog deze week. Zo niet, dan zal de heilige geest van God het van binnenuit in de brand steken, waarop niets gespaard zal zijn tot een kopje as. Afzender, de evangelische profeet."



Intimiderend

"Dit is natuurlijk een heel intimiderende tekst. Ik vind het een heel enge bedreiging", reageert Kramer. "Het is onvoorspelbaar wat het is. Ik neem het serieus, want stel je voor dat er wel wat gebeurt. Ik zit in een flat en er wonen veel oude mensen. Die maken zich heel erg veel zorgen hierover. Ze zijn echt bang dat zo iemand echt brand gaat stichten."



Kramer is niet alleen bang dat er inderdaad brand wordt gesticht. Ze heeft ook de angst dat de schrijver van de bedreiging haar persoonlijk komt opzoeken in de winkel. "Ik vind het een eng idee dat zo iemand misschien een keer in mijn winkel komt en mij bedreigt."



Motief

Kramer heeft geen idee wie er achter de bedreiging zit, maar ze heeft wel nagedacht over het motief.



"Er zijn altijd mensen die een bepaald beeld hebben in hun geloof en die denken: dit is de ware God en de rest is afgoderij en is van de duivel. Dat staat ook min of meer in de brief. Mensen die erg fanatiek zijn en fundamentalistisch zijn ingesteld, kunnen erg ver gaan in hun denken, maar ook in hun doen."



Ondanks alles staat Kramer gewoon in haar winkel. "Ik vind het geen fijn idee, maar ik wil me niet laten leiden door angst."



Aangifte

De eigenaresse heeft aangifte gedaan van bedreiging bij de politie. Een woordvoerder laat weten dat er een onderzoek is gestart, maar dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.