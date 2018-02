Live: DOS'46 - PKC

KORFBAL - In de Wedstrijd van de Week deze keer aandacht voor het duel tussen DOS'46 en PKC uit Papendrecht.

De ploeg uit Nijveen wil winnen om uitzicht te houden op een plek bij de eerste vier in Korfbal League, wat deelname aan de play-offs om het landskampioenschap zou betekenen. Winnen wordt een alles behalve gemakkelijke opgave, want PKC verloor dit seizoen pas één keer en is de koploper.De wedstrijd is live te volgen via onderstaande livestream: