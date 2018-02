Huisarts uit Coevorden ziet borstkanker over het hoofd

COEVORDEN - Omdat een huisarts uit Coevorden borstkanker over het hoofd zag bij een 66-jarige patiënte, heeft hij van het medisch tuchtcollege een waarschuwing gekregen. De vrouw overleed in 2016.

Ze kwam meerdere keren bij de huisarts vanwege pijn in haar bovenlichaam en gewichtsproblemen, meldt Dagblad van het Noorden . Uit de bloedtest en thoraxfoto kwam niets verontrustends naar voren. De arts verrichtte vervolgens geen lichamelijk onderzoek en dacht dat het om hart- of longklachten ging. Vlak voor haar dood en na maanden van pijn bleek dat ze borstkanker had.Het tuchtcollege oordeelt dat de huisarts meer lichamelijk onderzoek had moeten verrichten, vanwege haar snelle gewichtsverlies en omdat ze meermaals bij hem kwam met toenemende pijn.Het college voegt daaraan toe dat de dood van de vrouw waarschijnlijk niet te voorkomen was. De borstkanker was al in een te ver gevorderd stadium toen ze voor de eerste keer bij de huisarts kwam.