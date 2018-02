Deel dit artikel:











Agressieve dief uit Emmen moet acht maanden zitten Drie diefstallen komen een Emmenaar op acht maanden cel te staan (foto:Pixabay)

ASSEN/EMMEN - Een 41-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot acht maanden cel voor drie diefstallen, waarvan één met geweld. De man werd in augustus, september en oktober vorig jaar aangehouden. Sinds de laatste diefstal zit hij vast.

Op 8 oktober liep de man de Lidl in Emmerhout uit met een paar zakken garnalen, die hij niet had afgerekend. Toen medewerkers hem aanspraken, wilde de man niet meewerken en werd hij agressief. Hij gaf een van de mannen een harde duw. Daarna doken de medewerkers bovenop hem en hielden hem in de houdgreep tot de politie er was.



Koperdiefstal

Een maand eerder werd de drugsverslaafde Emmenaar betrapt toen hij bij een warenhuis in zijn woonplaats sloffen en meerdere flesjes parfum stal. In augustus werd hij samen met een kennis betrapt in een leegstaand gebouw aan de Boslaan in Emmen. Daar waren de twee koperen buizen aan het stelen.



Illegaal en dakloos

De Emmenaar legde in de rechtszaal uit dat ze de buizen wilden verkopen, omdat ze geld nodig hadden. De van oorsprong Somalische man is de afgelopen jaren meerdere keren veroordeeld voor overvallen in Emmen en Coevorden. In 2015 werd hij tot ongewenste vreemdeling verklaard. Sindsdien is hij illegaal in Nederland en heeft hij geen onderdak meer.