Assenaar hoort eis van 120 uur werkstraf wegens aanranding bij TT Festival Tegen een 18-jarige Assenaar is een werkstraf van geëist van 120 uur (foto:pixabay.com)

ASSEN - Voor het aanranden van een 15-jarig meisje tijdens het TT Festival vorig jaar, is tegen een 18-jarige Assenaar een werkstraf van 120 uur geëist. Tegen een andere verdachte eiste de officier van justitie vrijspraak.

Tijdens de TT-nacht stond het meisje samen met haar vriendinnen te dansen toen ze midden in een groep van zeven jongens werd getrokken. Daar werd ze vastgepakt en ingesloten. Het lukte haar niet om weg te komen, omdat ze stevig werd vastgehouden door één of meerdere jongens. Tijdens het dansen werd ze naar eigen zeggen aangeraakt bij haar borsten, liezen, buik en schaamstreek. “Ik voelde me hulpeloos, angstig en alleen. Wat moet ik als 15-jarig meisje tegen zeven jongens? Vooral toen ze me gingen betasten voelde ik mij bang en heel erg vies”, las ze voor uit haar slachtofferverklaring.



Foute boel

Het lukte het slachtoffer om een voorbijlopende jongen op zijn schouder te tikken. Die jongen trok haar uit de groep en verklaarde later bij de politie dat hij gelijk zag dat het 'foute boel' was, omdat ze doodsbang uit haar ogen keek.



Diezelfde nacht nog werden de zeven jongeren aangehouden. Tegen twee van hen loopt een strafzaak. De 18-jarige mannen ontkenden beiden donderdag in de rechtbank in Assen ontuchtige handelingen te hebben gepleegd. “Ik heb alleen met haar gedanst. Op een normale manier, verder niks”, verklaarde één van hen. “Ze heeft vrijwillig met mij gedanst en ik heb haar vastgehouden om haar middel. Ik heb hoogstens met het springen per ongeluk haar borst aangeraakt.” Ook de andere Assenaar ontkent.



Dagelijks last

De officier van justitie noemde het een bijzonder vernederende en angstige gebeurtenis voor het meisje. “Haar lichamelijke integriteit is op jonge leeftijd geschonden door een stel jongens dat deed waar het zin in had. En daar heeft ze nog dagelijks last van.”



Het slachtoffer heeft verklaard door meerdere jongens te zijn aangeraakt. Maar door wie precies, is lastig te achterhalen, zo bleek tijdens het requisitoir van de officier. Ze vroeg om vrijspraak voor één van de verdachten wegens gebrek aan bewijs. Dat geldt niet voor de rol van de andere verdachte. “Hij is veel verder gegaan dan toelaatbaar.” Tegen hem eiste ze een werkstraf van 120 uur, voorwaardelijke jeugddetentie van 2 maanden en het leertraject ‘Tools4U’.



Persoonlijke omstandigheden

In de strafeis hield de OvJ rekening met de ernst van de zaak, de gevolgen voor het slachtoffer en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die op jonge leeftijd vanuit Eritrea alleen naar Nederland vluchtte.