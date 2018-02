Dorpsbelangen Emmer-Compascuum 'zwaar teleurgesteld' in gemeente over locatie sporthal

EMMER-COMPASCUUM - Dorpsbelangen en de Ondernemersvereniging uit Emmer-Compascuum zijn naar eigen zeggen zwaar teleurgesteld in de gemeente Emmen.

Ze zijn het niet eens met het besluit van de gemeente Emmen om een sporthal te bouwen op het voormalig terrein van café-restaurant Abeln in het dorp. Dat terrein ligt al meer dan tien jaar braak.De gemeente Emmen wil daar nu een einde aan maken door een gloednieuwe sporthal te bouwen. Daarbij moet ook de nieuw te bouwen brede school bij betrokken worden.Gerard Gustin, voorzitter van Dorpsbelangen, dacht dat hij vanochtend voor een overleg op het gemeentehuis kwam. "We zouden overleg hebben over de nieuwe centrumvisie", zegt hij. Vervolgens kregen zij daar te horen dat de gemeente een besluit heeft genomen over de locatie voor de sporthal."Dan sta je wel even met je mond vol tanden", zegt Gustin. Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging zien liever dat er een supermarkt komt. Zo zijn er in het verleden gesprekken geweest met de Boni-supermarkt in het dorp. Volgens de gemeente is het niet reëel dat een supermarkt zich daar op korte termijn vestigt."Er zit een winkelbestemming op dat terrein", zegt Gustin. Beide partijen zien liever ook dat dat zo blijft. Voor de sporthal heeft de gemeente de wens voor woningen met winkels er boven. "Waarom? Bouw je dan voor leegstand?""Wij zijn zwaar teleurgesteld over de gang van zaken. Het is vooral eenrichtingsverkeer vanuit de gemeente", aldus de voorzitter. "We gaan ons zeker beraden wat we nu gaan doen." Beide partijen zitten volgende week met elkaar om tafel.