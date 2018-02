PVV’er Tom Kuilder over veelbesproken kapsel: Ik had er geen enkele bedoeling mee

EMMEN - Z’n telefoon explodeerde zo ongeveer toen RTV Drenthe op 22 december een foto publiceerde van lijsttrekker Tom Kuilder van de PVV in Emmen. Op sociale media kreeg Kuilder er flink van langs vanwege zijn kapsel.

Het kapsel zou grote gelijkenis vertonen met dat van Adolf Hitler. Kuilder is er klaar mee: "Ik had er geen enkele bedoeling mee."Nee, een uitglijder was het niet, zo blikt Kuilder terug. "Een kapsel zegt niks over hoe ik als mens tegen de maatschappij aankijk. Ik kijk graag naar series die net na de Eerste Wereldoorlog spelen, zoals Peaky Blinders, en zodoende heb ik toen zo’n kapsel genomen. Ik had er geen bedoelingen mee, het was zeker geen politiek statement of kwade intentie."Kuilder verbaast zich over alle aandacht voor de foto. "Ook nu nog, weken later. Ik vind het van de zotte dat het nu nog een issue is. Maar ik heb er zelf geen minuut minder om geslapen. Alleen mijn moeder is er wel door geraakt, door al die opmerkingen die zijn gemaakt."