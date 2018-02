Sonja van der Meer blijft directeur stichting Het Drentse Landschap

ASSEN - Sonja van der Meer blijft directeur van stichting Het Drentse Landschap. Zij volgt Erwin van Liempd op, die eind september zijn werk moest neerleggen.

Het verschil van inzicht over de toekomst van stichting Het Drentse Landschap was binnen het managementteam zo groot dat ingrijpen onvermijdelijk was. Van Liempds contract werd niet verlengd en zijn taken werden sindsdien door Van der Meer overgenomen.Van Liempd volgde in 2016 Eric van der Bilt op die met pensioen ging. De 51-jarige Van der Meer werkt sinds 1998 bij Het Drentse Landschap . Haar huidige functie als hoofd communicatie combineerde ze al met de functie van adjunct directeur.Het Drentse Landschap heeft 38 medewerkers en is verantwoordelijk voor het beheer van bijna 9000 hectare, meer dan 270 gebouwen, hunebedden en andere cultuurhistorische objecten.