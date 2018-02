Deel dit artikel:











ABN AMRO sluit banken in Drenthe ABN AMRO sluit filialen in Drenthe (foto archief RTV Drenthe)

RODEN - Twee bankfilialen van de ABN AMRO Bank in Drenthe gaan dicht. Het gaat om die in Coevorden en Roden. De banken hebben steeds minder te doen.

Het verdwijnen van bankfilialen in de provincie is al jaren gaande. Ook de Rabobank heeft verschillende bankkantoren gesloten. Klanten gebruiken steeds vaker online manieren om contact te hebben met hun bank.



Volgens ABN AMRO komen er inmiddels in zowel Roden als Coevorden zo weinig klanten, dat open houden geen optie meer is. Het personeel van de twee filialen wordt overgeplaatst naar andere filialen van de bank. Het kantoor in Roden sluit op 6 april. Die in Coevorden op 4 mei.