Bijna 100 banen op de tocht bij Treant Zorggroep

ASSEN - Bij Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, verdwijnen mogelijk 93 banen door bezuinigingen.

"Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de ziekenhuisgroep van Treant weer financieel gezond wordt", staat op de website van Treant "Er zijn de afgelopen jaren rode cijfers geschreven en om te zorgen dat we weer ons huishoudboekje op orde krijgen, moeten we zorgen dat we zwarte cijfers gaan schrijven", zegt Treant-woordvoerder Stefan Wesselink.Treant moet in totaal 15 miljoen euro bezuinigen. Deze bezuinigingsronde moet volgens Wesselink zo'n 4,5 miljoen euro opleveren. "We hebben daarvoor gisteren een pakket aan maatregelen ter advies voorgelegd aan onze ondernemingsraad en vandaag hebben we medewerkers ingelicht.""Doordat Treant efficiënter gaat werken, zal een aantal banen verloren gaan", schrijft de zorggroep. Het gaat om 93 arbeidsplaatsen. Volgens Treant kan dat vooralsnog met natuurlijk verloop en herplaatsing en zullen er geen gedwongen ontslagen vallen."Voor onze medewerkers was het geen verrassing dat we moesten bezuinigen. Iedereen wist dat er maatregelen aankwamen en iedereen is nieuwsgierig wat het betekent en gaat betekenen", zegt Wesselink.Treant schrijft verder dat het in de toekomst operaties wil gaan scheiden van acute en complexere ingrepen. Het idee is de planbare ingrepen, zoals een knieoperatie, uit te voeren in Stadskanaal (Refaja) en Hoogeveen (Bethesda).Acute en ingewikkelde ingrepen, zoals een hartkatheterisatie, worden dan in Emmen uitgevoerd. "De verwachting is dat op locaties Refaja en Bethesda naar verwachting iets meer, en op locatie Scheper (Emmen) iets minder ingrepen zullen worden uitgevoerd in de toekomst."De plannen moeten nog worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Die kan een ander advies geven. Daardoor valt nog niet te stellen dat de bijna honderd banen definitief verdwijnen. In de loop van het jaar zullen er volgens Treant meer maatregelen volgen. "Die plannen moeten we nog maken, dus daar kan ik nog niets over zeggen", aldus Wesselink.Ook worden gemeenten gevraagd van gedachten te wisselen over een conceptversie voor de plannen van de ziekenhuizen. Treant schrijft aan gemeenten dat ze voor behoud van zorg in de regio zorgen. "Het overgrote deel van alle zorg die we nu leveren zal de komende jaren gewoon op alle drie ziekenhuislocaties worden aangeboden."