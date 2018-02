Provincie gaat bemiddelen in discussie over aanleg glasvezel in Westerveld

ASSEN - Het is tijd voor duidelijkheid voor de inwoners van Westerveld over glasvezel. En die duidelijkheid is er niet met twee partijen die aan de slag willen met de aanleg er van. Gedeputeerde Henk Jumelet heeft de partijen uitgenodigd voor een gesprek.

In Westerveld is het burgerinitiatief Westerveld op Glas (WOG) bezig om te kijken of ze in het buitengebied kan beginnen. WOG zegt een onafhankelijke financier te hebben, maar een handtekening onder een contract is nog niet gezet.Dit tot grote ergernis van een deel van de gemeenteraad. Dinsdag vroegen het CDA en VVD daar aandacht voor in de gemeenteraad. Ook het geduld van wethouder Klaas Smidt raakt op, zo zei hij. Daarom is er overleg geweest met netwerkbeheerder Rendo uit Meppel. Rendo liet gisteren weten aan de slag te gaan.Voorzitter Eric Olaf Brinkers van Westerveld op Glas verwacht dat ze binnen nu en twee weken een handtekening onder het contract met de financier kunnen zetten. "Het contract ligt nu bij een jurist, maar komt overeen met onze mondelinge afspraken."WOG zegt half maart te kunnen beginnen met de aanleg tussen Lheebroek en het Westeinde bij Wapserveen. Het gaat om z'n 500 aansluitingen. "De vergunningen zijn binnen en er is opdracht gegeven om te graven. Daarna willen we meteen door met de volgende fase."Volgens gedeputeerde Jumelet is het feit dat er twee partijen beginnen met de aanleg geen gezonde situatie. Het is tijd dat de inwoners van Westerveld weten waar ze aan toe zijn. Binnenkort is er een gesprek met alle betrokkenen. Daarbij is ook het breedbandplatform VerbindDrenthe aanwezig.