Waar zijn dit weekend de carnavalsoptochten?

ASSEN - Carnavalsvierders uit het Noorden kunnen dit weekend volop terecht in het zuidoosten van onze provincie.

Op onze kaart hieronder kunt u zien waar en wanneer de carnavalsoptochten gehouden worden. Volgt u carnaval liever bij de kachel, dan kunt u maandag vanaf 14.00 uur terecht op RTV Drenthe. We zenden dan de Rosenmontagoptocht live uit op tv en internet.Behalve de optochten zijn er ook andere carnavalsactiviteiten in Drenthe. Zo organiseert carnavalsvereniging Meul'ndobbegie uit Gasselte het hele weekend activiteiten met zaterdag een groot carnavalsfeest. In Assen is ook geen optocht, maar de Narren van Pittelo organiseren zondag wel een speciaal kindercarnaval.Ga je zelf naar een optocht? Stuur ons je mooiste foto's via WhatsApp naar 06 5156 8886 of via e-mail naar redactie@rtvdrenthe.nl.