Assen handhaaft kentekenregistratie op autoluwe Brink

ASSEN - Assen wil verder met elektronische kentekenregistratie met camera's op de autovrije Brink. Na een pilot van een jaar met deze camera's, is de leefbaarheid in het gebied vergroot.

Dat blijkt uit een evaluatie van de pilot, zo schrijft het college van B en W in een brief aan de raad.Assen voerde eind 2016 kentekenregistratie in, na een grondige herinrichting van de Brink en de Brinkstraat. De weg door het centrum, waar tot dan toe altijd auto's reden, was voortaan alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.In het begin was dat flink wennen voor veel automobilisten. Ondanks een waarschuwingsperiode waarbij de gemeente alleen maar waarschuwingsbrieven uitdeelde, regende het in de maanden erna vele boetes. Eerst zo'n duizend per maand, en later is dat afgezakt naar maandelijks zeshonderd tot zevenhonderd overtredingen.Nog steeds te veel, vond de gemeente, waarop extra borden zijn geplaatst om het nieuwe voetgangersgebied beter herkenbaar te maken. Volgens het college van B en W heeft dit effect gehad. Het aantal overtredingen van auto's die toch over de Brink rijden, schommelt nu rond de 250.Het autoluw maken van de Brink had als doel het verbeteren van de leefbaarheid van dit deel van het centrum. Ook wilde de gemeente een publiekstrekker als het Drents Museum door een autoluw brinkplein dichterbij het winkelgebied brengen. Volgens het college van B en W is die opzet geslaagd. "Uit gesprekken met een aantal omwonenden en ondernemers op de Brink is gebleken dat de overlast zichtbaar is verminderd sinds invoering van de elektronische handhaving."Ook was Assen vorig jaar gestart met elektronisch toezicht in de Brinkstraat tijdens de weekenden, in verband met overlast van uitgaanspubliek. Maar door sluiting van de nachtcafé's daar, zijn de problemen voorbij en is het cameratoezicht stopgezet.