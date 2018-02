Man bekent ophangen bedreigende boodschap spirituele winkel

HOOGEVEEN - Een man die een affiche met bedreigende tekst op de spirituele winkel in Hoogeveen heeft gehangen, heeft zich gemeld bij de politie.

Volgens de politie heeft de wijkagent van Hoogeveen inmiddels een gesprek gehad met de man. Daarin bekende hij zijn daad.Eigenaresse Annemie Kramer was naar eigen zeggen geschrokken van het affiche. "Dit is natuurlijk een heel intimiderende tekst. Ik vind het een heel enge bedreiging", reageerde ze eerder vandaag Op het affiche stond de tekst:De man maakte inmiddels zijn excuses naar Kramer. "Hiermee is de zaak afgedaan", aldus de politie.