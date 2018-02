Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen neemt meeste bevallingen over van Scheper Ziekenhuis Emmen

HOOGEVEEN - Het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen neemt de meeste bevallingen over van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dat blijkt uit cijfers van het bevolkingsregister.

Zorggroep Treant sloot de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen in december vorig jaar wegens een tekort aan kinderartsen. Een intensieve zoektocht heeft tot nu toe één nieuwe kinderarts opgeleverd, niet voldoende om de afdelingen weer open te stellen.Uit cijfers van het bevolkingsregister blijkt dat sinds de sluiting van Emmen 52 vrouwen kozen voor een bevalling in het Bethesda in Hoogeveen, 13 gingen naar het Refaja in Stadskanaal en 14 vrouwen bevielen in het ziekenhuis in Hardenberg.Hoogeveen ging van gemiddeld twee naar drie bevallingen per dag. Volgens David Post van de Raad van Bestuur van Treant levert dat vooralsnog geen problemen op. "We wisten dat we patiënten moesten gaan verplaatsen en dat gaat gelukkig heel goed. Het is extra druk, maar met behulp van Emmen en de goede samenwerking kunnen we dat prima aan. We hebben de capaciteit."Sommige zwangere vrouwen kiezen voor een bevalling juist bewust voor een ander ziekenhuis dan een Treant-ziekenhuis. Erna de Jong uit Emmen ging naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daar werd haar zoon Naud in goede gezondheid geboren. "Je loopt voor controle in Emmen, maar zodra je opgenomen moet worden moet je naar een ander ziekenhuis en toen heb ik ervoor gekozen om naar Assen toe te gaan. We waren even helemaal klaar met Treant."