'De meeste ongelukken gebeuren allemaal door haast en door stress' Vrachtwagenchauffeur Jeroen Raben (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Transportbedrijf Vredeveld uit Hoogersmilde (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

HOOGERSMILDE/HOOGEVEEN - Vrachtwagens komen steeds vaker in ongelukken terecht. Afgelopen jaar is het aantal ongelukken met 20 procent gestegen.

Geschreven door Josien Feitsma

Door de economische groei komen meer vrachtwagens op de weg en ontstaan er meer ongelukken. Maar krapte op de arbeidsmarkt speelt ook mee. Er is een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs en er worden hierdoor eerder onervaren chauffeurs de weg op gestuurd. ​



Toch is dit volgens verzekeraar TVM uit Hoogeveen en transportbedrijf Vredeveld uit Hoogersmilde niet alleen de schuld van de onervaren chauffeurs: er spelen meerdere dingen.



Tolerantie

"Het is zeker niet alleen het probleem van de vrachtwagenchauffeurs. We hebben het natuurlijk ook over tolerantie in het verkeer, dat beter kan. Het gedrag van medeweggebruikers richting vrachtwagenchauffeurs laat ook nog wel eens te wensen over", legt Frank Woestenburg van TVM verzekeringen uit.



Druk

Jeroen Raben is al 32 jaar vrachtwagenchauffeur en ging als 8-jarige jongen al mee op de vrachtwagen van zijn vader. Hij heeft veel ervaring en rijdt nu voor het bedrijf Vredeveld. Hij merkt dat het rijgedrag op de weg verandert. "De meeste ongelukken gebeuren allemaal door haast en door stress. Vrachtwagens worden vaak op het laatste moment op de meest gevaarlijke manieren ingehaald. Als je dan even niet oplet, is het al te laat."



Affiniteit

Zelf heeft hij nog nooit een ongeluk gehad. Hij zegt dat het door de passie voor zijn vak komt. "Je ziet dat de zij-instromers, die op latere leeftijd chauffeur worden, geen affiniteit met het transport hebben. Ze raffelen het werk eerder af om weer naar huis te kunnen. Maar je moet de tijd nemen om dingen goed te controleren zodat het in goede banen loopt", zegt Raben.



Hoe nu verder?

Het gebrek aan ervaring valt volgens transportbedrijf Vredeveld niet meteen op te lossen. In de transportsector wordt geëxperimenteerd of techniek een oplossing kan bieden voor het gebrek aan ervaring. Bijvoorbeeld door een systeem waarmee vrachtwagens automatisch remmen als ze te dicht bij een auto komen of door nieuwe chauffeurs te trainen met behulp van virtual reality.



Maar Raben staat nog niet meteen te springen om alle techniek. "Je moet niet afgaan op de techniek. Je moet ook zelf weten waar je mee bezig bent. Zit er een keer een storing in, of is er een sensor vuil of hij reageert niet, dan kan het natuurlijk alsnog misgaan."



Ervaring

Hij ziet techniek eerder als een afleiding. Ook smartphones in het verkeer veroorzaken veel ongelukken. Hij denkt dat de oplossing eerder ligt op het gebied van goede begeleiding en mentoring. ​"Je moet wel weten waar je mee bezig bent. Je leert het meest als je op pad bent. Dan maak je wel eens een schuiver en loopt het goed af, daar leer je het meeste van."



Woestenburg is blij dat de sector het probleem serieus aanpakt. "Je ziet dat heel veel transportondernemingen zelf cursussen organiseren, zoals bijscholingscursussen en opleidingsprogramma's."



Mentor

Zo heeft het transportbedrijf Vredeveld een eigen plan opgezet. Sinds vorig jaar hebben zij een transportcoördinator in dienst genomen die de nieuwe chauffeurs begeleidt. Onervaren chauffeurs gaan sindsdien eerst twee weken mee met een 'mentor', voordat ze zelf de weg op gaan.