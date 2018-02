Eigenaar Formule 1 registreert merknaam 'Formula 1 DUTCH GRAND PRIX'

ASSEN - Liberty Media, eigenaar van de Formule 1, heeft een merkaanvraag ingediend voor het woordmerk 'Formula 1 DUTCH GRAND PRIX'.

Liberty Media wil met de aanvraag het alleenrecht krijgen om die naam voor merchandise en andere diensten rondom een Formule 1-race in Nederland te gebruiken, meldt Kompas Advocatuur.Daarmee lijkt de komst van een Formule 1-wedstrijd in Nederland weer een heel klein stapje dichterbij. Of-ie dan in Assen of Zandvoort wordt gehouden is nog de vraag. In januari keurde racedirecteur van de Formule 1 Charley Whiting het TT Circuit al goed voor het organiseren van een Formule 1-race.Noordelijke overheden noemden de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen eerder een fantastische kans voor Noord-Nederland.