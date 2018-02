'Regels voor kinderpardon moeten soepeler'

HOOGEVEEN - De regels voor het kinderpardon, die sinds 2016 gelden, zijn zo strikt gesteld dat er nagenoeg geen aanvragen worden toegewezen. De gemeenteraad van Hoogeveen roept daarom staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie op een nieuwe oplossing te bedenken.

GroenLinks steunt fractielid Ben Buskes, zo bleek vanavond. "De regeling is in feite een dode letter. Ouders zijn verplicht mee te werken aan een terugkeer. Daardoor is er eigenlijk altijd wel een reden tot afwijzing. Ook als ouders meewerken aan een terugkeer door een noodpaspoort bij het land van herkomst aan te vragen, en zij tegelijk nog in procedure zijn, komt een kind niet aanmerking voor het kinderpardon.”Oud-VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff bedacht de regeling in 2016. In Hoogeveen krijgt hij er niet veel handen voor op elkaar. PvdA, SP en ChristenUnie dienen de motie voor een nieuwe oplossing van het kinderpardon in, samen met GroenLinks. PvdA-raadslid Stan van Eck: "Het gaat om kinderen die hier echt geworteld zijn."De VVD en vier van de zeven raadsleden van Gemeentebelangen stemmen tegen. Fractievoorzitter Erwin Slomp (GB): "De kinderen zijn in elk geval niet verantwoordelijk. Mogelijk wel de ouders. En daar zit ons probleem. De motie vraagt de staatssecretaris een oplossing te bedenken voor kinderen die de dupe zijn. Gelukkig zijn wij een echte lokale partij en hoeven we ons niet af te vragen wat men in Den Haag ervan vindt. Wij kunnen individueel beslissen."Mark Strolenberg, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat de motie er alleen komt met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. "Dat hoor je aan de bijdragen." Het levert hem veel schamper gelach op in de raadszaal. Juist de VVD hoopte in de stemwijzer voor de verkiezingen een stelling over het azc in Hoogeveen opgenomen te krijgen. Dat was overigens tevergeefs.Eerder wilde een meerderheid in de raad van Assen een versoepeling van het kinderpardon. In Drenthe zijn er 36 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen en die dreigen te worden uitgezet.