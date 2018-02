Deel dit artikel:











Borger-Odoorn voert gemeentepenning in voor inwoners met grote verdiensten De raad van Borger-Odoorn wil een gemeentepenning invoeren. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - De gemeente Borger-Odoorn gaat een gemeentepenning invoeren. De onderscheiding is bedoeld als blijk van waardering voor inwoners die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeenteraad sprak vanavond over het voorstel, dat werd ingediend door Gemeentebelangen en de PvdA. Ook alle andere partijen zien de invoering van de gemeentepenning wel zitten.



Het is niet de bedoeling dat de gemeentepenning gaat concurreren met een koninklijke onderscheiding. “Maar er zijn ook wel mensen die uit principe geen lintje van de koning willen”, zei PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep.



Discussie was er wel over wat te doen als als iemand niet meer van onbesproken gedrag is. “We zullen de penning niet terugeisen als iemand eens te hard rijdt”, aldus Zwiep. “Maar als iemand een misdrijf pleegt is het natuurlijk anders.”



Het college van B en W zal de gemeentepenning toekennen, nadat een kandidaat is besproken met de fractievoorzitters. Burgemeester Jan Seton zei te hopen dat er veel voordrachten komen.