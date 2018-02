FC Emmen onderschat Go Ahead Eagles niet

VOETBAL - Na drie zeges op rij, waaronder die tegen koplopers Fortuna Sittard en NEC, is het vertrouwen groot bij FC Emmen. De huidige zesde plaats zorgt echter niet voor onderschatting.

"Daar waak ik wel voor", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien na de laatste training voor het uitduel tegen Go Ahead Eagles. "Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook niets van gemakzucht merk op de training. Afgelopen maandag bijvoorbeeld waren de spelers vooral in gesprek hoe we het in de tweede helft tegen NEC beter hadden kunnen doen. In die tweede helft waren teveel aan het verdedigen was de algehele conclusie, al kwam de zege eigenlijk geen moment in gevaar."Morgen wacht voor de Drentse club in Deventer het duel tegen de nummer 16 van de Jupiler League: Go Ahead Eagles dus, de ploeg die een dramatisch seizoen meemaakt. Vorig jaar degradeerde de club uit Overijssel uit de eredivisie, dit jaar wilde de ploeg meestrijden om de titel, maar inmiddels lijkt deelname aan de play-offs al een utopie.Met 23 punten uit 23 duels is het gat naar Cambuur (op dit moment de laatste club die volgens de stand van de ranglijst mag deelnemen aan het toetje) al negen punten. Bovendien is de rol in de 3e periode voor de Eagles ook al een kansloze. Alleen een soort van 'alles of niets strategie' kan een blamage nog voorkomen. "Zo spelen ze eigenlijk ook al sinds de komst van trainer Jan van Staa begin december", aldus Lukkien. "Maar het is nog wisselvallig. Ook afgelopen vrijdag tegen Cambuur, waarin ze de eerste helft terecht met 2-0 achterkwamen. In de tweede helft werd het 2-1 en hadden ze eigenlijk een penalty verdiend."De situatie van FC Emmen is een stuk rooskleuriger. De Drentse club strijdt op twee fronten mee voor een plek in de play-offs. Op basis van de ranglijst, maar ook in de derde periode gaat het uitstekend met 9 uit 3. Toch is niemand bij Emmen bezig met een periodetitel. Ook bestuursvoorzitter Ronald Lubbers niet. "Maar al te vaak zie je dat een team na het winnen van een periodetitel in elkaar stort. Ik sta persoonlijk liever aan het einde van het seizoen te juichen."Dick Lukkien past één wijziging toe ten aanzien van de basisopstelling van vorige week tegen NEC. Keziah Veendorp keert weer terug als centrale verdediger, waardoor Tim Siekman vanaf de bank moet beginnen. Nick Bakker neemt zijn eigenlijke positie als linksback weer in.Go Ahead Eagles - FC Emmen begint om 20.00 uur. Radio Drenthe Sport is er vanzelfsprekend weer live bij. Overigens eindigde de wedstrijd in Emmen, tussen beide ploegen, in 0-0.