Vermiste 14-jarige jongen Schipborg weer terecht [update] Een 14-jarige jongen is vermist (foto: archief RTV Drenthe)

SCHIPBORG - Een 14-jarige autistische jongen die vanavond werd vermist in de omgeving van Schipborg, is in goede gezondheid aangetroffen.





De politie zocht eerder vanavond met meerdere eenheden, waaronder dus de helikopter, naar de jongen in Schipborg.



Een politiehelikopter heeft de jongen aan de rand van het bos opgespoord. De jongen werd door de politie naar huis gebracht.De politie zocht eerder vanavond met meerdere eenheden, waaronder dus de helikopter, naar de jongen in Schipborg.