Windmolenbouwers komen er met Emmen niet meer uit

EMMEN - De gemeente Emmen en windmolenbouwers Raedthuys en Yard komen er samen niet meer uit. “De verwachting van wethouder Van der Weide dat wij gaan bijdraaien, zal niet uitkomen.”

Dit schrijft projectleider Pim van Bussel van windmolenontwikkelaar Raedthuys in een mail aan de gemeenteraad.“Er moet een ander politiek klimaat komen in Emmen”, licht directeur windenergie, Arthur Vermeulen, desgevraagd toe. “Op deze manier gaan we er niet uitkomen.”De windmolenbouwers melden hun bevindingen bij het Rijk en de provincie. Daarna is het afwachten wat er gaat gebeuren. “Technisch gezien kunnen zij dan ingrijpen. Er ligt wel een doelstelling.”De windmolen-voorwaarden van de gemeente Emmen laten turbines met een maximale hoogte van 150 meter over. Raedthuys en Yard vinden dat binnen de huidige ontwikkelingen op windmolengebied nu niet meer haalbaar.Hogere windmolens mogen wel, als de omwonenden het er mee eens zijn. En daar zit ‘t hem in. De drie bewonersplatforms, voor elke locatie één, zijn het er niet mee eens. Eind oktober werd het overleg door alle windmolenontwikkelaars in het gebied stopgezet.Vorige maand bleek dat initiatiefnemer Jeroen Deddens een nieuw plan had voor de locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge, met molens binnen die 150 meter. Deddens, tevens grondeigenaar, wil zes tot acht windmolens en zonnepanelen plaatsen. De ontwikkelaar wil de windmolens langer laten staan dan de gestelde zestien jaar die er nu voor staat. Deddens heeft deze week met omwonenden gesproken en zegt daar een positief gevoel aan over te hebben gehouden.De gemeente Emmen en met name wethouder René van der Weide sprak destijds over een doorbraak en hoopte de weggelopen windmolenbouwers op deze manier weer om tafel te krijgen. Maar niets blijkt minder waar, Raedthuys en Yard voelen zich voorgelogen door de gemeente. Ze zijn verbolgen over het feit dat zij niet geïnformeerd zijn over het plan van Deddens, terwijl alle ontwikkelaars in het gebied op 12 december bij elkaar kwamen. Volgens de gemeente was de informatie vertrouwelijk en enkel gedeeld met het college.“Ons vertrouwen is beschadigd. Onrealistische randvoorwaarden scheppen is één ding, maar een open en eerlijk proces willen voeren en dan achter onze rug om een plan maken…”, verwijt Vermeulen de gemeente Emmen. Raedthuys en Yard zijn nog steeds van mening dat het plan van Deddens onhaalbaar is en onverantwoord.Vorige week antwoordde Van der Weide op vragen van diverse raadsfracties dat hij nog geen ‘formeel standpunt’ van de ontwikkelaars had gehoord en dat zij uitgenodigd zijn om verder te praten. Zoals het nu lijkt ziet Van der Weide Raedthuys en Yard dus niet op korte termijn terug aan de onderhandelingstafel.“Het is wel allemaal heel vervelend”, zegt Vermeulen. "De doelstelling voor 2020 van 95,5 MegaWatt wordt bij voorbaat al niet meer gehaald. Als wij vandaag zouden zijn begonnen, zouden de molens er in 2022 staan.”Het plan van Deddens omvat 30 MegaWatt voor locatie Pottendijk. De andere twee locaties in de gemeente Emmen zijn langs de N34 en de Zwartenbergerweg bij Barger-Compascuum. Duidelijkheid over de invulling daarvan, is er dus nog lang niet.