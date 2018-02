Forse toename van jeugd met alcoholvergiftiging in WZA: GGD doet onderzoek

ASSEN - In het Wilhelminaziekenhuis in Assen zijn vorig jaar 38 jongeren op de spoedeisende hulp beland met alcoholvergiftiging. Volgens het WZA is dat veel meer dan voorgaande jaren.

Opvallend is dat er voor het eerst meer meisjes dan jongens binnenkwamen met een alcoholvergiftiging. Twintig van de jongeren kwamen uit Assen.Rondom de TT is er een duidelijke piek van twaalf jongeren, waarvan zeven uit Assen.Dit blijkt uit cijfers van het WZA, die de gemeente Assen heeft opgevraagd. Die wilde een overzicht van het aantal jongeren dat de afgelopen jaren op de spoedpoli terecht kwam met alcoholvergiftiging, na vragen van de ChristenUnie. De partij had signalen dat het alcoholgebruik onder de jeugd flink was gestegen.De cijfers van het WZA bevestigen dat beeld. De jaren ervoor schommelde het aantal jongeren tussen de 27 en 17, en dan is 2017 met 38 jongeren een flinke uitschieter.Een verklaring is er niet voor te geven, zo zegt het college van B en W in zijn beantwoording. Behalve met de TT is er bij andere evenementen in Assen geen opvallende piek te zien van jongeren met alcoholvergiftiging. "Wel zijn het vaak één of twee kinderen bij feesten of evenementen, maar niet zo excessief als bij TT", aldus het college.Volgens B en W is vorig jaar rond de TT het nodige gedaan aan voorlichting en preventie, om alcoholmisbruik onder jongeren te voorkomen. Dat gaat ook de komende TT weer gebeuren.Er hingen overal posters dat er onder de 18 niet geschonken wordt, op de website van het TT Festival stonden de regels rond alcoholgebruik, en horecapersoneel dat met de TT werkte was duidelijk geïnstrueeerd. Ze moesten ervoor tekenen dat ze niet aan jongeren onder de 18 mochten schenken en dat ze bij twijfel om ID's moeten vragen.Ook liepen mensen van Stichting Team Alert op het TT Festival rond die met jongeren in gesprek gingen over de gevaren van alcohol. Het college wil deze maatregelen ook met de komende TT uitvoeren. Verder wil het TT Festival zich aansluiten bij het initiatief Celebrate Safe, dat activiteiten organiseert rond gezond en veilig uitgaan.Ondertussen onderzoekt de GGD het aantal alcoholvergiftigingen in de drie noordelijke provincies. Hierbij wordt specifiek naar de Asser aantallen gekeken. Dit onderzoek moet uitwijzen of de stijging in Assen ook breder in het Noorden zichtbaar is. Landelijk laten de cijfers juist een afname zien.Ook bekijkt de GGD of de alcoholvergiftiging gekoppeld is aan grotere evenementen, of dat dit zich over het hele jaar voordoet met een piek tijdens grote evenementen. Het GGD-onderzoek moet dit voorjaar klaar zijn.