Drenthe Toen: Harry Gras publiceert weer na zestien jaar stilte. Harry Gras noemt zijn nieuwe artikel een wonder (foto:Lydia Tuijnman)

ASSEN - Harry Gras (1958) was jarenlang een grote naam in het Drentse geschiedenis-wereldje. Hij schreef vele tientallen publicaties en boeken over de historie van Drenthe. Tot hij een beroerte kreeg.

Geschreven door Lydia Tuijnman

In 2001 kreeg de plaatsvervangend provinciaal historicus van Drenthe en hoofdredacteur van het Drents historisch maandblad Waardeel een beroerte. Praten en schrijven kan hij na de beroerte niet meer.



Ook zijn motoriek is zwaar aangetast, maar denken kan hij wel. "Mijn gedachten zijn honderd keer sneller dan mijn woorden", zegt hij later.



In Beatrixoord wordt hij begeleid bij zijn revalidatie. Eerst weer leren praten, dat is het belangrijkste. Langzaam leert hij zich weer verstaanbaar maken. Maar schrijven, dat lukt niet, tot zijn groot verdriet.



Stervende leeuw

Pas een klein jaar geleden merkt Gras ineens dat het schrijven langzaam weer terugkomt. Hij leert voor het eerst het internet kennen. Voor zijn beroerte was dat lang niet zo algemeen beschikbaar en toegankelijk als nu.



Het eerste artikel dat Harry Gras na zijn beroerte publiceert, gaat over een zoektocht naar de herkomst van een souvenir uit het huis van zijn opa: een houten reliëf van een stervende leeuw in een grot. Al sinds zijn achtste jaar probeert hij tevergeefs uit te vinden waar het ding vandaan komt.



Terminator

Via het door hem nieuw ontdekte medium internet heeft hij na een paar clicks de leeuw gevonden. Het blijkt een monument in het Zwitserse Luzern te zijn, ter herdenking aan de moedige Zwitserse garde die Lodewijk de 16de beschermde toen zijn paleis bestormd werd. Het jaar was 1792: de Franse revolutie.



De stervende leeuw is het onderwerp van het eerste artikel van Harry Gras en verschijnt in het januari-nummer van Waardeel van dit jaar. "We're back!'', om met de Terminator te spreken!" schrijft hij triomfantelijk aan vrienden en collega's.



"Voor mij is het een hoogtepunt. Een wonder," aldus Gras, die inmiddels aan de slag is gegaan met een ambitieus project: het schrijven van een boek over de geschiedenis van de Veenkoloniën vanaf het jaar 600.



