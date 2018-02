Deel dit artikel:











Plannen voor sportpark Noordwest zijn rond: 'We moeten door' De voorzitters van beide clubs, de stichting en de wethouder hebben hun handtekening gezet (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

BEILEN - Het plan van de gemeente was niet de eerste keus, maar de handtekeningen staan eronder: dat voorstel wordt het definitieve plan voor de renovatie van sportpark Noord-West in Beilen.

Geschreven door Robbert Oosting

Negen jaar lang werden gemeente en sportclubs het niet eens over het plan, tot vanavond. De strijdbijl is begraven, of zoals voorzitter van het sportpark Lambert Hoving vanavond zei: "Voor alles wat er is gebeurd: zand erover en kunstgras erop."



Goedkoper plan

Na negen jaar bakkeleien bleven er uiteindelijk twee plannen over; beide plannen hielden zeven gerenoveerde grasvelden en een nieuw kunstgrasveld in. Waar de plannen van de gemeente en en het sportpark op stuk liepen, was de ligging van het kunstgrasveld.



Het sportpark wilde het kunstveld op een plek wat logischer zou zijn, maar wat ook duurder was. De gemeente zag de meerwaarde niet en bleef bij haar eigen, goedkopere, plan. Uiteindelijk hebben de clubs ingestemd met het plan van de gemeente.



Leden beslissen

"Er moesten twee afwegingen gemaakt worden. Het plan van ons was een duurder plan dan hetgeen nu is. Dat zou inhouden dat de twee verenigingen die nu gebruikmaken van het sportpark, een extra bijdrage zouden moeten leveren in de kosten van ons plan", legt Hoving uit.



Beide clubs, V.V. Beilen en C.V.V. Fit Boys, hebben tijdens een ledenvergadering de twee plannen voorgelegd: het gemeentelijke plan, of het plan van de clubs zelf tegen meerprijs, dus meer kosten voor de club. "De leden hebben daar goed over nagedacht", vertelt Hoving. "Die hebben zelf gekozen om nee te zeggen tegen die extra kosten en toen werd het automatisch het plan van de gemeente."



Moe van de strijd

"Het heeft ongelooflijk veel tijd gekost van onze vrijwilligers. Er zijn zelfs mensen die gewoon de handdoek in de ring hebben gegooid. Die konden er gewoon niet meer tegen", vertelt Hoving.



"We moeten nu gewoon tevreden zijn. Het maximaal haalbare, dat wil je toch bereiken, maar soms moet je concessies doen. Men is er nu bij gebaat dat hier een kunstgrasveld wordt aangelegd en een renovatie doorgezet gaat worden, zodat we verder kunnen. Als dit nog langer zou duren, dan zou dat hele grote problemen voor de toekomst geven. We zijn nu echt blij dat er een streep onder staat en dat we voort kunnen", aldus de voorzitter van het sportpark.