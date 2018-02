Deel dit artikel:











Drie auto's betrokken bij ongeluk op A37 bij Zwinderen Een van de auto's sloeg over de koop (foto: Persbureau Meter)

ZWINDEREN - Op de A37 bij Zwinderen is een ongeluk gebeurd waarbij drie auto's waren betrokken. Eén auto vloog over de kop en kwam op zijn dak terecht.

Een automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.



De A37 was in verband met het ongeluk richting Hoogeveen enige tijd afgesloten.