Evangelische basisschool kan rekenen op nieuw gebouw Basisschool De Fontein (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen investeert 705.000 euro in nieuwe huisvesting voor evangelische basisschool De Fontein. De school heeft inmiddels 164 leerlingen en de prognoses geven aan dat het in elk geval tijdelijk doorgroeit naar 200 leerlingen.

Geschreven door Hielke Meijer



Het huidige gebouw aan de Anjerstraat is inmidddels volstrekt onder de maat. En volgens de wet heeft een school dan recht op extra leslokalen.



Renovatie ander gebouw

Voor De Fontein heeft de gemeente een oud leegstaand schoolgebouw aan de Mimosastraat op het oog. Dat gebouw wordt volledig gerenoveerd en er komen een paar noodlokalen bij omdat de gemeente niet overtuigd is dat de evangelische basisschool in de toekomst even groot blijft.



De ChristenUnie vindt de geplande verhuizing niet meer dan logisch. Hetty Pullen: “Ik ben blij dat de verhuizing gepaard gaat met een investering in een veel duurzamere huisvesting.”



Scholen Wolfsbos volgen

Kritiek op de investering is er wel. Vooral het feit dat andere basisscholen in de wijk Wolfsbos al jaren wachten op goede huisvesting steekt partijen als PvdA en D66.



Maar wethouder Jan Steenbergen zegt dat inmiddels met CBS De Krullevaar en OBS De Goudvink ‘constructief overlegd wordt’ en dat er snel nieuws te verwachten valt over nieuwbouw. “We werken aan de aanbesteding en als er genoeg geld voor is komen we bij u terug”, zo vertrouwt de wethouder de raad toe.



Visie op schoolhuisvesting

PvdA en D66 pleiten wel voor een visie op de investeringen in onderwijshuisvesting. PvdA-raadslid Inge Oosting: “Het onderwijs in Hoogeveen moet in zijn totaliteit in orde zijn. We hebben de afgelopen periode 16 miljoen geïnvesteerd zonder een visie. Maar we steunen het voorstel wel, want ook De Fontein moet een goed schoolgebouw hebben.”



Peter Scheffers (D66): “Dit is voor mij trendsettend. Er moet een normering komen die de gemeente ook bij andere schoolgebouwen gaat volgen.”



Alleen de VVD houdt zijn kruit nog droog. VVD-raadslid Arend Steenbergen: “Leerlingen komen soms bij andere christelijke basisscholen weg en daar zijn al gebouwen voor. Normaal gesproken zeggen we uiteindelijk ja, mits. Maar het kan ook zijn dat we zeggen nee, tenzij.” Over twee weken beslist de raad definitief.