Officier van justitie die No Surrender-onderzoek leidde ernstig bedreigd

ASSEN - De officier van justitie die het onderzoek naar motorclub No Surrender leidde, is ernstig bedreigd. Dat meldt De Telegraaf vandaag.

De bedreiging was dermate serieus dat ze moest onderduiken en is overgeplaatst. Van wie de bedreiging komt, wil de bron van de ochtendkrant niet zeggen. Vanwege de bedreiging is de officier van justitie zwaar beveiligd geweest en is ze eind vorig jaar zelfs intern overgeplaatst naar een andere functie. Wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen moest vorig jaar maart eveneens onderduiken. Dit deed hij drie weken lang in Groot-Brittannië, samen met zijn vrouw, nadat er een doodsbedreiging tegen hem was gericht. De reden hiervan was de sluiting van het clubhuis van No Surrender. De voormalig loco-burgemeester sprak destijds van 'Zuid-Italiaanse toestanden'.